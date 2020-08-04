شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط اليوم.. 44.04 دولار لعقود خام برنت و40.97 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 44.04 دولار للبرميل لعقود خام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 11 سنتا أو ما يعادل 0.3 %، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.97 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 4سنتات أو ما يعادل 0.1 %.

وجاء إنخفاض أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط بواعث قلق من أن موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم قد تنال من تحسن في الطلب على الوقود وسط إغلاقات شاملة أشد صرامة، وفي وقت يعمد فيه منتجون كبار إلى زيادة الإمدادات وفقا لرويترز .

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توقع تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، والذى نقلته صيحفة الأيام البحرينية، أن يتجاوز عجز الموازنات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي 180 مليار دولار في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا «كوفيد 19».

وتخفض تحالف دول "أوبك بلس"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلي7.7مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.