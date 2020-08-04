شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في أولى جلساتها عقب عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 589.748 مليار جنيه. Advertisements وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10620 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 13531 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4077 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 1565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 2398 نقطة.

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