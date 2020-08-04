شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن مكاسبها وتتجه نحو التراجع خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ماحية المكاسب التي حققتها في بداية الجلسة نتيجة الترقب لصدور المزيد من نتائج الأعمابل الفصلية للشركات.



وكشفت "بريتيش بتروليوم" عن تسجيل خسائر فصلية في الربع السنوي الثاني من هذا العام بنحو 6.7 مليار دولار بعد شطب أصول بنحو 6.5 مليار دولار لمواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا".

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وأظهرت بيانات اقتصادية أن الموازنة العامة الحكومية في فرنسا سجلت عجزا بنحو 124.9 مليار يورو في الشهر الماضي لكن مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.7% في يوليو/تموز.



من ناحية أخرى، تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم حاجز 18 مليون حالة في حين توفي ما يقرب من 694 ألف شخص متأثرين بالمرض.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بحلول الساعة 12:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 362 نقطة، وتراجع "داكس" الألماني بنسبة 0.6% (ما يعادل 72 نقطة) إلى 12575 نقطة، كما انخفض "كاك" الفرنسي بنسبة 0.1% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 4868 نقطة، فيما ارتفع "فوتسي 100" البريطاني بنقطتين إلى 6035 نقطة.