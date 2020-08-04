شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم نايك (NKE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.74% بما يعادل 0.72 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 98.33 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 96.70، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 105.58.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد