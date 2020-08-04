الاقتصاد

أوراكل يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل – 04-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أوراكل (ORCL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما استند في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على التعافي، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.96% بما يعادل 0.53 نقطة ليستقر على سعر 55.98 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط.

 

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 57.32، طيلة ثبات الدعم 53.56.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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