شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يرتفع بنطاق قناة سعريه صاعدة – تحليل – 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.96% بما يعادل 0.53 نقطة ليستقر على سعر 55.98 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثباتا لدعم 421.73، ليستهدف مستوى المقاومة القياسي 467.65.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد