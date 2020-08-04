شكرا لقرائتكم خبر عن جي إف إتش تستكمل عملية إصدار صكوك بقيمة 159 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، المُدرجة بأسواق الكويت ودبي والبحرين، عن استكمال المصرف الخليجي التجاري، التابع لها، بنجاح طرح صكوك بقيمة 159 مليون دولار أمريكي وذلك بعد حصوله على موافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية غير العادية والتي انعقدت بداية هذا العام.

وقالت المجموعة، في بيان لموقع البورصة الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن المصرف حصل على دعم المساهمين لإصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الداعمة لقاعدة رأس المال بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار بما يعزز قاعدة رأس المال ويساهم في تحقيق الأهداف المرحلية لاستراتيجية المصرف الجديدة.

وأفادت المجموعة بأن الإغلاق الناجح لهذا الإصدار من شأنه أن يُعزز المركز المالي للبنك التابع للمجموعة والتي ستمكنه من الاستثمار في تطوير خدماته المصرفية الإلكترونية لتتنافس للحصول على حصة أكبر في السوق، كما سينعكس هذا النمو على المركز المالي للمجموعة وربحيتها.

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وسبق أن أعلنت المجموعة، في يونيو الماضي، عن إتمام عملية إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

وكانت المجموعة قد أعلنت، في يناير الماضي، عن نجاحها في تغطية صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات.

وقالت المجموعة، في يناير الماضي، إنها بصدد إصدار صكوك لمدة خمس سنوات، تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

ويشار إلى أن مجموعة جي إف إتش حققت صافي أرباح بلغ 80.1 مليون دولار خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 114.1 مليون دولار خلال العام 2018.