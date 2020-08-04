شكرا لقرائتكم خبر عن "المباني" تتحول للخسارة وتتكبد 7.8 مليون دينار بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال الأولية لشركة المباني، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها للخسارة خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسائر- خاصة بمساهمي الشركة الأم- بلغ 7.8 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 14 مليون دينار في نهاية 30 يونيو 2019.

ويعود سبب تحقيق الخسائر إلى الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والناتجة عن فيروس "كوفيد-19" المنتشر منذ أواخر مارس 2020، وما نتج عنه من قرار مجلس الإدارة بمنح بعض الخصومات وإعفاء البعض الآخر من رسوم الانتفاع الشهرية لمستثمري ومؤجري الوحدات في الأفنيوز مما نتج عنه تراجع في قيمة صافي أرباح الشركة.

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وتراجعت الإيرادات الشتغيلية للشركة إلى 1.9 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام، مُقابل إيرادات تشغيلية بلغت 23.9 مليون دينار في الربع المماثل من العام 2020.

كذلك تراجعت أرباح الشركة بنسبة 94.4% إلى 1.6 مليون دينار خلال فترة الستة أشهر المنتهي في 30 يونيو 2020، مُقابل صافي أرباح بلغت 27.8 مليون دينار خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة تراجعت بنسبة 32.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، إلى 9.3 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 13.8 مليون دينار في الربع المماثل من العام 2019.