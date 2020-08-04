شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط في ظل تصاعد أزمة فيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع زيادة عدد الإصابات بفيروس "كورونا" وارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي في الولايات المتححدة إلى نحو 4.5 مليون حالة مقارنة بالإصابات عالمياً والتي تجاوزت 17 مليون شخصا من بينهم 11 مليون متعاف من المرض.، بحسب بيانات جامعة "جون هوبكيننز".



وعقب إغلاق جلسة الثلاثاء، سيعلن معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة في حين ستعلن إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غدا الأربعاء.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 11:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 40.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.9 دولار وأقل سعر عند 40.1 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 1.8% إلى 43.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 44.1 دولار وأقل سعر عند 43.3 دولار.