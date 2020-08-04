بزيادة 9 جنيهات.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات منتصف اليوم، الثلاثاء، بنحو 9 جنيهات، مدعومة بارتفاعه فى الأسواق العالمية.

وقال رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف إيهاب واصف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية، إن عيار 21 الأكثر تداولاً سجل نحو 881 جنيها.

وأضاف واصف أن عيار 18 سجل نحو 755.15 جنيه، وعيار 24 سجل 1006.85 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 7048 جنيها، فيما وصل السعر العالمي إلى نحو 1977 دولارا للأوقية.

وعاد سوق الذهب للعمل، اليوم الثلاثاء، بعد إجازة عيد الأضحى التي استمرت لمدة 5 أيام، على ارتفاع يصل إلى 9 جنيهات.