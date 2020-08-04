شكرا لقرائتكم خبر عن 3.7 مليار جنيه استثمارات جديدة في 17 شركة تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، متابعة أعمال تطوير وتحديث الشركات التابعة ، وبحسب الموازنات التقديرية المعتمدة للشركات التابعة العام المالى 2019-2020 ، فإنه تم تحديد مبلغ 3.7 مليار جنيه ؛ لضخه في الشركات التابعة بغرض تعظيم عوائد وأرباح الشركات وتحديث مصانعها لمواكبة التطوير التكنولوجى العالمى.

وبحسب البيانات الرسمية فإن أبرز الشركات التي تم ضخ استثمارات فيها هي شركة الصناعات الكيماوية كيما، التي يتم إحلال وتجديد المصنع القائم وإعادة التأهيل بجانب مشروعات تحسين البيئة بقيمة 162.4 مليون جنيه.

كما يتم استثمار مبلغ 161 مليون جنيه في شركة النصر للأسمدة ؛لاستكمال أعمال تأهيل الغلايتين 2 و3 وتأهيل مبنى النترات ومشروعات لتحسين البيئة .

وحددت الموازنة التقديرية مبلغ 975 مليون جنيه لشركة الدلتا للأسمدة سماد طلخا بالدقهلية؛ لاستبدال وحدة حامض النيتريك القديمة بوحدة حامض حديثة، إلا أن هذا المشروع أرجئ مؤقتا ؛نظرا لما تمر به الشركة من مشروعات أخرى تتعلق بنقلها من مكانها الحالي والتركيز على إنشاء مصنع يوريا.

وفى إطار حرص الشركة القابضة على تطوير المصانع القديمة فقد تم تخصيص نحو 396 مليون جنيه لتطوير وتحديث مصانع الشركة العامة للورق راكتا بالإسكندرية، والتي جارى طرح مناقصة التطوير ،بجانب تخصيص 5.5 مليون جنيه لشركة مطابع محرم .

وسعيا منها لدعم الصناعة فإنه تم تخصيص مبلغ 98.5 مليون جنيه استثمارات جديدة لشركة مصر لصناعة الكيماويات بالإسكندرية؛ لتطوير المباني وإنشاء مصنع "كاسر الألوان" الجديد وإجراء توسعات في عدد من الوحدات .

وتم ضخ استثمارات تبلغ نحو 463 مليون جنيه في شركة سيناء للمنجنيز لمشروع فصل الحديد والمنجنيز وغسيل خامات الرمال وكلسنة الكاولين ومشروع فلاتر لمصنعى الفيرومنجنيز والجبس ومشروع تطوير ميناء أبو زنيمة التابعة للشركة في جنوب سيناء.

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كما تم ضخ 10.8 مليون جنيه في شركة المصرية للأحذية باتا لتطويرها ،بجانب ضخ 1.1 مليار جنيه في الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومبانى" لإحلال وتجديد الماكينات والمعدات وأجهزة المعامل وحماية البيئة من التلوث .

وفى إطار تدعيم شركات صناعة الملح تم ضخ 9.5 مليون جنيه في شركة النصر للملاحات لتحديث الشركة وتطوير ملاحة برج العرب ، بجانب ضخ 37.3 مليون جنيه بشركة المكس لملاحات لتطوير مصانع التكرير ووحدات الغسيل وشراء معدات وتحدث المصانع.

وفى شركة صناعة اليايات ،تم ضخ 4.4 مليون جنيه لشراء معدات ، بجانب ضخ 2.5 مليون جنيه في شركة النقل والهندسة لمشروع إحلال وتجديد المصانع.

أما في شركة النصر للكاوتشوك ناروبين ، ححدت الموازنة ضخ نحو 50 مليون جنيه لإحلال وتحديث خط انتاج السيور بمصنع شبرا ومصنع اللاتكس .

وتم تخصيص نحو 7.3 مليون جنيه لشركة النصر للأجهزة الكهربائية نيازا لعمل عمرة جسيمة وتركيب كاميرات ووحدة إطفاء .

كما خصصت الموازنة التقديرية للعام المالى 2019-2020 مبلغ 180 مليون جنيه لشركة سيجوارت المصرية للمواسير الأسمنتية لإنشاء مصنع متنقل جديد بمحافظة قنا ، لتصنيع فلنكات السكك الحديدية .

كما تم ضخ 6.5 مليون جنيه لشركة المحاريث والهندسة لإنشاء مخازن وتطوير وتحديث المخازن القديمة وتطوير فرعين من الفروع .