شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 4-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 4-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 238.61 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 238.61 ريال بما يعادل 63.62 $
سعر الذهب عيار 22
بنحو 218.72 ريال بما يعادل 58.32 $
سعر الذهب عيار 21
بنحو 208.79 ريال بما يعادل 55.67 $
سعر الذهب عيار 18
بنحو 178.96 ريال بما يعادل 47.71 $
سعر الذهب عيار 14
بنحو 139.19 ريال بما يعادل 37.11 $
سعر الذهب عيار 12
بنحو 119.30 ريال بما يعادل 31.81 $
سعر أوقية الذهب
بنحو 7,421 ريال بما يعادل 1,979 $
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,670 ريال بما يعادل 445.33 $
سعر كيلو الذهب
بنحو 238,606 ريال بما يعادل 63,617 $
وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل موجة صعودها، التي تعد الأطول فى 9 سنوات، حتى حلول العام المقبل 2021 ، مع استمرار تذبذب قيمة الدولار الأمريكى وتزايد المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب مخاوف من بطء مسيرة تعافى الاقتصاد العالمى من خسائر أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا.
وتوقعت "بلومبرج" - في سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني، أن تشهد التعاملات مستويات غير مسبوقة لأسعار الذهب العالمية.
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