شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 4-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 4-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 238.61 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 238.61 ريال بما يعادل 63.62 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 218.72 ريال بما يعادل 58.32 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 208.79 ريال بما يعادل 55.67 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 178.96 ريال بما يعادل 47.71 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 139.19 ريال بما يعادل 37.11 $

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سعر الذهب عيار 12

بنحو 119.30 ريال بما يعادل 31.81 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,421 ريال بما يعادل 1,979 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,670 ريال بما يعادل 445.33 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 238,606 ريال بما يعادل 63,617 $

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل موجة صعودها، التي تعد الأطول فى 9 سنوات، حتى حلول العام المقبل 2021 ، مع استمرار تذبذب قيمة الدولار الأمريكى وتزايد المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب مخاوف من بطء مسيرة تعافى الاقتصاد العالمى من خسائر أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وتوقعت "بلومبرج" - في سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني، أن تشهد التعاملات مستويات غير مسبوقة لأسعار الذهب العالمية.