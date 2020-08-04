شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك الإماراتية تؤسس مشروعا للشحن مع وانهوا للصناعات الكيميائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الثلاثاء أنها أسست شركة شحن مشتركة مع مجموعة وانهوا الصينية للصناعات الكيميائية.
قالت أدنوك في بيان إن الشركة الجديدة، التي تحمل اسم ايه.دبليو للملاحة، سُجلت في سوق أبوظبي العالمي.
ستدير ايه.دبليو للملاحة أسطولا من ناقلات الغاز العملاقة وناقلات المنتجات التي ستنقل منتجات أدنوك إلى قواعد التصنيع التابعة لمجموعة وانهوا في الصين وأنحاء العالم.
وأضاف البيان أن الشركة تعتزم أيضا "الاستفادة من الفرص الأخرى في الأسواق العالمية لزيادة كفاءة الأداء التجاري لأسطولها".
يأتي تأسيس الشركة الجديدة في أعقاب إبرام عقد مدته عشرة أعوام لتوريد الغاز الطبيعي المسال في نوفمبر 2018 بين أدنوك ووانهوا.
كانت هذه تفاصيل خبر أدنوك الإماراتية تؤسس مشروعا للشحن مع وانهوا للصناعات الكيميائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.