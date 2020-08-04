أدنوك الإماراتية تؤسس مشروعا للشحن مع وانهوا للصناعات الكيميائية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الثلاثاء أنها أسست شركة شحن مشتركة مع مجموعة وانهوا الصينية للصناعات الكيميائية.

قالت أدنوك في بيان إن الشركة الجديدة، التي تحمل اسم ايه.دبليو للملاحة، سُجلت في سوق أبوظبي العالمي.

ستدير ايه.دبليو للملاحة أسطولا من ناقلات الغاز العملاقة وناقلات المنتجات التي ستنقل منتجات أدنوك إلى قواعد التصنيع التابعة لمجموعة وانهوا في الصين وأنحاء العالم.

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وأضاف البيان أن الشركة تعتزم أيضا "الاستفادة من الفرص الأخرى في الأسواق العالمية لزيادة كفاءة الأداء التجاري لأسطولها".

يأتي تأسيس الشركة الجديدة في أعقاب إبرام عقد مدته عشرة أعوام لتوريد الغاز الطبيعي المسال في نوفمبر 2018 بين أدنوك ووانهوا.