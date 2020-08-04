شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت في أول جلسة تداول عقب إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، في أول جلسة تداول عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.73% رابحاً 36.15 نقطة ليغلق عند مستوى 5004.38 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.05% رابحاً 56.8 نقطة ليغلق عند مستوى 5472.07 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% خاسراً 5.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4080.70 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.08% رابحاً 3.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4050.96 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 76.7 مليون سهم بقيمة 19.7 مليون دينار كويتي عبر 5451 صفقة، وصعدت 7 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.06%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.32%.

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وجاء سهم شركة الفنادق الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.53%، يليه سهم شركة الكويت للتأمين بنسبة 10%، ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 9.93%، فيما تصدر سهم شركة عمار للتمويل والإجارة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.83% ثم سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 4.80%، ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 4.55%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (فيوتشركيد)، عن النتائج المالية المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وحققت الشركة صافي خسائر بلغت 2.1 مليون دينار كويتي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بصافي ربح بلغ 457.2 ألف دينار كويتي خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض 559%، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 19.16 دينار كويتي مقابل 4.17 دينار كويتي بنسبة انخفاض 559%، وخلال الربع الثاني من عام 2020 حققت الشركة خسائر بلغت 1.5 مليون دينار كويتي مقابل صافي أرباح بقيمة 365.3 ألف دينار كويتي بنسبة انخفاض 502%.