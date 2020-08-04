شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للقطارات الإماراتية توقع اتفاقا مع شركة صينية لمضاعفة عرباتها لثلاثة أمثالها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على تويتر إن شركة الاتحاد للقطارات الإماراتية، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية بالدولة الخليجية، وقعت اتفاقا مع مجموعة سي.آر.آر.سي الصينية لمضاعفة أسطولها من العربات لثلاثة أمثالها إلى أكثر من ألف عربة.
تخطط الإمارات العربية المتحدة لإنشاء شبكة سكك حديدية بطول 1200 كيلومتر، تصل تكلفتها إلى حوالي 11 مليار دولار، وتمتد من الحدود مع السعودية إلى إمارة الفجيرة المطلة على خليج عُمان.
وقال المكتب الإعلامي اليوم الثلاثاء إن الاتفاق مع مجموعة سي.آر.آر.سي "سيرفع سعة النقل لشبكة السكك الحديدية بالدولة إلى ثمانية أضعاف لتصل إلى 59 مليون طن سنويا من البضائع".
تملك حكومة أبوظبي 70 بالمئة من الاتحاد للقطارات بينما تحوز الحكومة الاتحادية الإماراتية 30 بالمئة.
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