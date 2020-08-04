وزير الزراعة الرومانى: محصول القمح سينخفض 40% إلى 5.5 مليون طن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الزراعة الروماني أدريان أوروس اليوم الثلاثاء إن رومانيا تتوقع ألا يزيد محصولها من القمح هذا العام على 5.5 إلى 5.6 مليون طن، بانخفاض 42 بالمئة بسبب جفاف حاد، ليتراجع متوسط الغلة بشدة.

رومانيا ثاني أكبر بائع للقمح بين دول الاتحاد الأوروبي، وهي من مصدري الحبوب الرئيسيين إلى الشرق الأوسط - إلى جانب فرنسا وروسيا.

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وقال أوروس إن المزارعين جمعوا حوالي 89 بالمئة من المحصول حتى الآن، وأبلغ مؤتمرا صحفيا أن الأمطار التي هطلت على مدار الأسابيع الأخيرة جاءت متأخرة للغاية ولم تعوض أثر الجفاف الطويل.

وأضاف أن الغلة انخفضت إلى 2.9 طن للهكتار مقارنة مع 4.8 طن في 2019.