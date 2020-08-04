شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة الرومانى: محصول القمح سينخفض 40% إلى 5.5 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الزراعة الروماني أدريان أوروس اليوم الثلاثاء إن رومانيا تتوقع ألا يزيد محصولها من القمح هذا العام على 5.5 إلى 5.6 مليون طن، بانخفاض 42 بالمئة بسبب جفاف حاد، ليتراجع متوسط الغلة بشدة.
رومانيا ثاني أكبر بائع للقمح بين دول الاتحاد الأوروبي، وهي من مصدري الحبوب الرئيسيين إلى الشرق الأوسط - إلى جانب فرنسا وروسيا.
وقال أوروس إن المزارعين جمعوا حوالي 89 بالمئة من المحصول حتى الآن، وأبلغ مؤتمرا صحفيا أن الأمطار التي هطلت على مدار الأسابيع الأخيرة جاءت متأخرة للغاية ولم تعوض أثر الجفاف الطويل.
وأضاف أن الغلة انخفضت إلى 2.9 طن للهكتار مقارنة مع 4.8 طن في 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة الرومانى: محصول القمح سينخفض 40% إلى 5.5 مليون طن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.