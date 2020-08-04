شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم "الاتحاد العقارية" تصعد ببورصة دبي بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.65% رابحاً 13.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2078.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 527.5 مليون سهم محققة ما قيمته 388.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 5598 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.54%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.40%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 5.88%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.44%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.93%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 297.2 مليون ورقة بقيمة 100.9 مليون درهم.

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وفي سياق متصل قالت شركة دبي للمرطبات، إن المحكمة الابتدائية الاتحادية في أبوظبي، الناظرة في القضايا الضريبية، قد أصدرت حكمها بتاريخ 27 يوليو الماضي، بشأن الاعتراض المقدم من الشركة على قرار لجنة تسوية المنازعات الضريبية، وقضت المحكمة في حكمها بإلزام الهيئة الاتحادية للضرائب، برد كافة الغرامات المحصلة من الشركة، الناتجة عن التقييم الضريبي موضوع النزاع، كما قضت برد كافة الطلبات الأخرى المقدمة من الهيئة، مضيفة أنها تقوم حاليا بدراسة الحكم ومراجعته مع ممثلي الشركة القانونيين، ومتابعة الخيارات الملائمة حسب القوانين واللوائح.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، عن تحقيق نموا في الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2020 لتسجل 21.5 مليون درهم مقارنة بخسائر قدرها 68.6 مليون درهم للربع الأول من ذات العام، وعزت المجموعة نتائجها إلى تعافي الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من مكاسب استثمار غير محققة بلغت 18.1 مليون درهم.