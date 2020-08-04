شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 10619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.97% ليصل إلى مستوى 1846 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 12535 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 4063 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.79% ليصل إلى مستوى 1563 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 2395 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.28% ليصل إلى مستوى 732 نقطة.

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وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5%، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهي المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، اميرالد للاستثمار العقاري، بي انفستمنتس القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الألومنيوم العربية، شركة النصر للأعمال المدنية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، رواد السياحة، مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، العامة لصناعة الورق-راكتا، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي.