شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات: مصر فى مقدمة الدول بإنتاجية المحصول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رجب شحاته رئيس شعبة الأرز التابعة لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تأتي في صدارة دول العالم في إنتاج محصول الأرز بالنسبة للمساحة الزراعية المخصصة للزراعة.
وأشار شحاته - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن متوسط إنتاجية الهكتار من الأرز تبلغ نحو 10 أطنان ، كما يبلغ متوسط إنتاجية القمح نحو 8,5 طن للهكتار ما يجعل مصر في مقدمة الدول من حيث الإنتاج بالنسبة للمساحة.
وأرجع رئيس شعبة الأرز السبب إلى جهود مركز البحوث الزراعية في البحث المستمر والعمل على زيادة إنتاجية الفدان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير البحوث لخدمة المجتمع.
وأكد أن الدولة تركز اهتمامها للتحول للبحوث التطبيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي.
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