شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالتذبذب داخل النطاق الجانبي الذي يظهر بالصورة، محصوراً بين الدعم 42.85 والمقاومة 44.40، لنستمر بترجيح الحركة الجانبية على المدى اللحظي إلى أن يتم اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي