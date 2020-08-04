شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط ميلاً هابطاً طفيفاً في محاولة للابتعاد عن مقاومة القناة اللحظية الهابطة، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر لتقديم مزيد من التداولات السلبية للتوجه نحو أهدافنا المنتظرة التي تبدأ عند 38.50 وتمتد إلى 36.10، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة المتوقعة يعتمد على الثبات دون مستوى 40.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط