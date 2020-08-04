شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر الفضة منذ الصباح، والذي يتحرك قرب مستوى 24.46، بانتظار اختراق المقاومة 24.46 أو كسر الدعم 23.40 لتحديد الوجهة التالية بشكل أوضح، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.40 والمقاومة 25.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي