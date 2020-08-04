الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 04-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليتذبذب حول مناطق 1975.00، وبالتالي، لا تغيير على حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي من خلال اختراق المقاومة 1981.20 أو كسر الدعم 1937.20، مع الإشارة إلى أن التعارض بين إيجابية المتوسط المتحرك 50 وسلبية مؤشر ستوكاستيك يقدّم سبب آخر للحيادية، بينما تم توضيح الأهداف المتوقعة من اختراق المستوى المذكورة في تقريرنا الصباحي.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1935.00 والمقاومة 2020.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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