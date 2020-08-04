شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لاختبار خط الاتجاه اللحظي الصاعد الذي يظهر بالصورة، ويحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى كشرط أولي لاستمرار السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 1.3200، مع الانتباه إلى أن كسر 1.3000 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد