شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف مكاسبه قرب أعلى مستوى فى 26 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه بعد يومين من الخسائر مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا مرة أخري من أعلى مستوى فى 26 شهرا ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية ، بسبب الخلاف السياسي فى الولايات المتحدة حول خطة الإغاثة من فيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.4% إلى 1.1802$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1761 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1752$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 26 شهرا عند 1.1908$.

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حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا على مدار الشهر المنصرم قرابة 5% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثالث خسارة شهرية على التوالي ، بأكبر مكسب شهري منذ أيلول / سبتمبر 2010.

يعاذ هذا المكسب الشهري الأكبر فى عشر سنوات فى الأساس إلى إطلاق حزمة تحفيز مالي ضخمة لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي من أزمة فيروس كورونا ،بجانب الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

تعثر الدولار الأمريكي مجددا بسبب الخلاف السياسي بين الحزب الديمقراطي ونظيره الجمهوري حول خطة الإغاثة من جائحة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية القاتمة.