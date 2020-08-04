شكرا لقرائتكم خبر عن تلاشى زخم صعود الدولار وسط سجال سياسى على خطة إنعاش اقتصادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتر انتعاش الدولار اليوم الثلاثاء متأثرا بالخلاف السياسي على خطة تحفيز أمريكية وتوقعات اقتصادية قاتمة.
وبعدما شهد أسوأ أداء خلال عشر سنوات في يوليو، صعد الدولار بداية أغسطس مع اتجاه بعض المستثمرين لتقليص مراكزهم المدينة.
دعم ذلك الدولار لفترة وجيزة فحسب ليتراجع 0.2 بالمئة اليوم مقابل سلة عملات.
وصعد اليورو، الذي زاد خمسة بالمئة مقابل الدولار في يوليو، 0.2 بالمئة في أحدث تداول له، مسجلا 1.17875 دولار.
وقال مارشال جليتر، محلل سوق الصرف لدى بي.دي سويس، في مذكرة، "أرى أن تعافي منطقة اليورو سيكون أسرع كثيرا من التعافي الأمريكي وأن فَرق النمو سيواصل دفع اليورو للارتفاع على حساب الدولار."
وارتفع الدولار الأسترالي نحو 0.3 بالمئة بعدما أبقى البنك المركزي على السياسة النقدية دون تغيير كما كان متوقعا.
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