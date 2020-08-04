شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو بـ21 من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4-8-2020 استقرارا فى جميع محلات الدواجن والهايبر ماركت عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وفقا لما أعلنت عنه شعبة الثروة الداجنة باللاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة إن أسعار الدواجن سجلت 21 جنيها للكيلو من المزرعة، موضحا أن سعر المستهلك يتراوح بين 24-26 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن أسعار الدواجن البلدى سجلت 28 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 30-32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، والدواجن المجمدة والمصنوعة محليا فيصل سعرها للمستهلك عند 35 جنيها الدجاجة وزن 1كجم صافي، وسجلت كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعر للمستهلك بين 30-33 جنيها .

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وكان الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، قال إن هناك متابعة دورية وتنسيق دائم مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وشعبة الدواجن بالغرفة التجارية، لدراسة كافة المقترحات الهادفة إلى تنمية وتطوير الصناعة دوريا، كذلك فإن لجان الفحص الفنى لطلبات استيراد تعمل على كافة احتياجاتنا من مدخلات الإنتاج وجدود التسمين وأمهات البياض لم تتوقف لحظه عن أداء وظيفتها لتلبية احتياجات المستوردين والصناع خلال ازمة جائحة كورونا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، مؤكدا أن وارداتنا لم تقل كمياتها ولم تزيد أسعارها، ولدينا بدائل عديده ولا نعتمد على مصدر واحد.

وأضاف رئيس الثروة الحيوانية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن وزارة الزراعة تقوم بتهيئة وتوفير المناخات المناسبة لتنمية وتطوير الإنتاج الحيوانى والداجنى، من حيث: تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف ومفرداتها، بالاشتراك مع الشرطة المختصة، على مدار الساعة، وطوال أيام الإسبوع، للتأكد من صناعة أعلاف طبقاً لتسجيلات معتمده وفى مصانع مرخصة من قبل الوزارة، توفير الدعم الفنى والمالى لصغار مربى الدواجن لرفع كفاءة وتعديل عنابرهم من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، والذي بمعظم الإنتاج الداجنى لوحدة المساحة، كنتيجة مباشرة لزيادة عدد الدورات المرباه في العام، وكذلك زيادة عدد الطيور المرباه في وحدة المساحة، مع تقليص نسب النفوق إلى الحد الأدنى، وتحسين نسب التحويل الغذائى ومعدلات الأداء بوجه عام إلى الحد الأقصى.