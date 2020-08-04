شكرا لقرائتكم خبر عن مصر صدرت لؤلؤ وأحجار كريمة بـ178 مليون دولار إلى الإمارات فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الصادرات المصرية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة ارتفاعها إلى دولة الإمارات منذ بداية العام وحتى الآن، حيث رصدت بيانات حكومية ارتفاع الصادرات المصرية إلى الإمارات بشكل كبير خلال شهر مايو الماضي، حيث سجلت نحو 178 مليون و170 ألف دولار دفعة واحدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية من اللؤلؤ ارتفعت مقارنة بصادرات شهر مايو من العام الماضي 2019، والتي بلغت نحو 74 مليون و819 ألف دولار، وذلك بزيادة بلغت 103 مليون دولار.

وجاء اللؤلؤ في صدارة ترتيب السلع والمنتجات التي تم تصديرها خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغ 221 مليون و700 ألف دولار، مقابل 131 مليون و601 ألف دولار في مايو من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 90 مليون دولار، وشملت قائمة السلع المصدرة إلى الإمارات كلا من الآلات والأجهزة الكهربائية، وقيمتها نحو 11 مليون دولار في مايو الماضي، يليها صادرات الفواكه والأثمار الصالحة للأكل وقيمتها نحو 5 ملايين دولار، وصادرات حبوب وثمار زيتية ونباتات طبية بنحو 3 ملايين دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بنحو مليوني دولار.

وبالرجوع إلى بيانات جهاز الإحصاء، حققت الصادرات المصرية من اللؤلؤ زيادة ملحوظة خلال أبريل الماضي وبلغت قيمتها 250 مليون و518 ألف دولار، مقابل 47 مليون و702 ألف دولار في أبريل عام 2019، بزيادة بلغت نحو 202 مليون دولار، بينما سجلت في شهر فبراير الماضي نحو 192 مليون و737 ألف دولار، مقابل 126 مليون و816 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 65 مليون دولار.