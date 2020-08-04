شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت..و"فيوتشر كيد" تتحول للخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.60% رابحاً 30.660 نقطة ليصل إلى مستوى 4998.89 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.92% رابحاً 49.610 نقطة ليصل إلى مستوى 5464.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% خاسراً 7.07 نقطة ليصل إلى مستوى 4078.90 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.17% رابحاً 6.810 نقطة ليصل إلى مستوى 4054.41 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 49.3 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار كويتي عبر 3385 صفقة، وصعدت 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.67%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.59%.

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وجاء سهم شركة الفنادق الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.53%، يليه سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 13.25%، ثم سهم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.38%، فيما تصدر سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.50% ثم سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 8.57%، ثم سهم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (فيوتشركيد)، عن النتائج المالية المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وحققت الشركة صافي خسائر بلغت 2.1 مليون دينار كويتي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بصافي ربح بلغ 457.2 ألف دينار كويتي خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض 559%، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 19.16 دينار كويتي مقابل 4.17 دينار كويتي بنسبة انخفاض 559%، وخلال الربع الثاني من عام 2020 حققت الشركة خسائر بلغت 1.5 مليون دينار كويتي مقابل صافي أرباح بقيمة 365.3 ألف دينار كويتي بنسبة انخفاض 502%.