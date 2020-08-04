شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية لـ1.8مليار دولار بالنصف الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية ارتفاع 2.2% بالنصف الأول من عام 2020 بقيمة صادرات بلغت 1.8 مليار دولار مقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2020 وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات التصديرية المصرية خلال نفس الفترة.

وبحسب بيانات الرقابة على الصادرات المرسلة للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، بلغت صادرات شهر يونيو 2020 قيمة 337 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 39% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية بين أشهر النصف الأول من 2020، ويأتي هذا التحسن الإيجابي ليعدل القيم السلبية التي تحققت خلال أشهر مارس، إبريل ومايو 2020.

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وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 983 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال النصف الأول من عام 2020 محققة نسبة نمو بلغت 3%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 257 مليون دولار وبنسبة 14% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 198 مليون دولار وتمثل 11% من إجمالي الصادرات، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 88 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، باقي المجموعات الدولية بقيمة 268 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أشهر النصف الاول من عام 2020 فقد تربعت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 172 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 6%، يليها ليبيا بقيمة 97 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 5%، الاردن بقيمة 89 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 4%، الجزائر بقيمة 88 مليون دولار محققة نسبة نمو 112%، أمريكا بقيمة 88 مليون دولار، اليمن بقيمة 76 مليون دولار، الامارات بقيمة 74 مليون دولار، العراق بقيمة 58 مليون دولار، إيطاليا بقيمة 54 مليون دولار، وفى المركز العاشر دولة المغرب بقيمة 51 مليون دولار.