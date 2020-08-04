شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق: إزالة فورية لدور سطح مخالف أصر مالكه على استكمال المخالفة رغم إيقاف الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لدور سطح مخالف بمشاركة قوة من قسم شرطة التعمير، رغم تحذير صاحبه أثناء المخالفة وإيقاف تلك الأعمال، ولكنه أصر واستكمل مخالفته، الأمر الذى لاقى رد فعل فورى وإزالة للأعمال التي تم تنفيذها، وذلك فى إطار التصدي لأعمال البناء المخالف بكل حسم وقوة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف.

وقال رئيس الجهاز: إن المخالفة تمثلت فى تنفيذ زيادة النسبة البنائية بغرف خدمات دور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء بغرض تحويلها لدور سكنى، والمبنى كائن بالمنطقة الخامسة عمارات بالمدينة، موضحاً أن اللجنة تمكنت من إزالة الأعمال المخالفة، والتحفظ على مواد وأدوات البناء علاوةً على تحميل المخالف تكاليف إزالة الأعمال، وإيقاف التعامل على قطعة الأرض .

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كما طالب رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضي بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة، حيث ستتم إزالتها على الفور، مشيراً إلى استمرار تلقى طلبات التصالح لمخالفات البناء المنفذة قبل صدور القانون رقم (17) لـ2019 مع اتخاذ الإجراءات القانونية للإزالة الفورية لأى أعمال تُنفذ بعد صدور القانون حيث لن يتم تقنينها بأى حال من الأحوال .