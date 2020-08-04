وزارة الصناعة تقرر إلغاء المواصفة لأجهزة إطفاء الحريق اليدوية العاملة بمسحوق كيماوي جاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الصناعة والتجارة، إلغاء المواصفة لأجهزة اطفاء الحريق اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف ( م.ق.م 734) الواردة بالبند رقم 29 من القائمة 19 للسلع والمنتجات الهندسية المرفقة بالقرار الوزاري 612 لسنة 2007 وما طرأ عليه من تعديلات. وأضاف القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أنه سيتم منح المنتجون والمستوردون مهلة لتوفيق أوضاعهم تنتهي 31 ديسمبر 2020 أو لحين الانتهاء من وضع المواصقة القياسية الجديدة. جاء ذلك في العدد 172 من الجريدة الرسمية الصادر في 4 أغسطس لسنة 2020. Advertisements أعلن المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تسجيل الهيئة ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية المقبولة ببرنامج "سابر" السعودي بموافقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كأول جهة مصرية تحصل على هذا التسجيل وذلك بـ 12 لائحة معتمدة تضمنت قطاعات الدهانات والورنيشات والمنظفات والأجهزة العاملة بالغاز وقطع غيار السيارات والمصاعد الكهربائية وأدوات ترشيد استهلاك المياه بالإضافة الى قطاعات المعادن وسبائكها للمباني والإنشاءات ومواد عزل وتكسية المباني والروابط الهيدروليكية والطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية، إلى جانب قطاعات المقطورات ونصف المقطورات والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.



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