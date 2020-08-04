شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية..و"حديد عز" تحقق 1.4 مليار جنيه خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أول جلسة بعد أجازة عيد الأضحى، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 10659 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 1836 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 12539 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 4090 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 1552 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 2381 نقطة.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة حديد عز، عن النتائج المالية غير المدققة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وبلغت إجمالي مبيعات الشركة 10.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 12.6 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة انخفاض 15%، وحققت الشركة صافي خسائر بلغ 1.4 مليار جنيه مقارنة بخسائر 1.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 6%.

وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% وهي المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، اميرالد للاستثمار العقاري، بي انفستمنتس القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الألومنيوم العربية.