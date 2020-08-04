الذهب يسجل ارتفاعًا قياسيًا جديدا في تعاملات اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار الذهب، ارتفاعًا قياسيًا جديدا بقيمة 5 جنيهات بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء،، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا فى سوق الصاغة المصرى 880 جنيها للجرام، وذلك عقب هبوط الأسعار أمس بنفس القيمة. عيار 18 سجل 754 جنيها للجرام عيار 21 سجل 880 جنيها للجرام عيار 24 سجل 1005 جنيهات للجرام Advertisements الجنيه الذهب 7040 جنيها أوقية الذهب 1975 دولار

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