شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار مع أول يوم عمل للبنوك عقب إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 4-8-2020، استقرارا فى أول يوم عمل للبنوك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.93 جنيه للشراء.

16.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.

Advertisements

سعر الدولار فى بنك عودة

15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.93 جنيه للشراء.

16.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

يعلن البنك المركزى المصرى، خلال أيام، حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، فى نهاية شهر يوليو 2020، حيث تسجل أرصدته نحو 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020.

وقال البنك المركزى المصرى، بداية الشهر الماضى، إن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى نحو 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020، مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2020، بارتفاع قدره نحو 2.2 مليار دولار.