الإسكان: تنفيذ محطة محولات كهرباء مدينة المنصورة الجديدة بطاقة إجمالية (500م.ف.أ)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ محطة محولات كهرباء مدينة المنصورة الجديدة بطاقة إجمالية (500 م.ف.أ)، موضحاً أن المرحلة الأولى منها بطاقة (300 م.ف.أ)، والمقامة بالمنطقة الجنوبية للمدينة علي مساحة حوالي (14) فدانا لتغذية المناطق المختلفة بالمدينة بتكلفة حوالي (440) مليون جنيه، وذلك في إطار الحرص علي تنفيذ خطة الدولة الشاملة للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة.

وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن المحطة تتكون من مبني التحكم، مبني Gis 220 ، المحولات، الجانتري والمهمات، السور الخارجي، وغير ذلك.

وأضاف رئيس الجهاز أن أعمال تنفيذ المحطة بدأت بتسوية الموقع بالكامل وإزالة الشجيرات، وتجهيز الموقع بالكرافانات والمكاتب وتجهيز ورشة الحدادة والمخازن، وعمل طريق مؤقت من الطريق الدولي الساحلي للمحطة، ونزح المياه وعمل حواجز للمطر داخل الموقع علي حدود المحطة.

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ولفت رئيس الجهاز إلي أنه جارٍ تنفيذ أعمال تشطيبات السور الخارجي للمحطة، وأبراج الخرسانة وغرفة الحارس، وأعمال التشطيبات لمبني الكنترول، كما تم الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة لحوائط المحولات وتشطيبها، وجارٍ تنفيذ أعمال الأعمدة frames والحوائط لمبني Gis، وأعمال تنفيذ القواعد المسلحة لـGantry.

وأكد رئيس الجهاز أن الهدف من إنشاء المحطة هو تغذية مدينة المنصورة الجديدة بالكامل مستقبلا، مشيراً إلي أن مدينة المنصورة الجديدة هى إحدى مدن الجيل الرابع(المدن الذكية)، التي يتم تنفيذها حاليا.