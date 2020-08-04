أرباح سنتامين تقفز بالنصف/1 بفضل قوة أسعار الذهب وزيادة إنتاج منجمها بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سنتامين لاستخراج الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباح النصف الأول من العام قبل الضرائب، مدعومة بزيادة إنتاج منجم السكري التابع لها في مصر وصعود أسعار المعدن بفعل الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تفشي فيروس كورونا. أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح مرحلية ثانية بواقع ستة سنتات للسهم، وقالت إن الأرباح قبل الضرائب زادت إلى 191 مليون دولار لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو، مقارنة مع 59.6 مليون قبل عام.

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