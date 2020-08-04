شكرا لقرائتكم خبر عن إيفو: مؤشرات أولية على تعافى قطاع السيارات الألمانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسح نشره معهد إيفو الاقتصادي اليوم الثلاثاء أن قطاع السيارات الألماني شهد تحسنا في الطلب بعد تخفيف القيود المرتبطة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى توقعات لزيادة صادرات السيارات.
وقال المعهد إن توقعات الشركات والطلب ودفاتر الطلبيات تحسنت جميعها الشهر الماضي، لكنه حذر من أن مؤشر المسح لوضع الشركات الراهن ظل سلبيا في يوليو.
وقالت فولكسفاجن ودايملر إن العملاء عادوا إلى قاعات العرض بعد تخفيف إجراءات الإغلاق الشامل، مما أسفر عن انتعاش تدريجي في الطلب بأوروبا والصين.
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