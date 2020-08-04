شكرا لقرائتكم خبر عن مليار جنيه مديونية شركة مياه القاهرة لدى الجهات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، أن اجمالى مديونية الشركة لدى الجهات الحكومية تصل لمليار جنيه، لافتا إلى أن المديونية متوزعة على معظم الجهات الحكومية داخ المحافظة من مديرية الاوقاف وخلافة.

وأضاف المهندس مصطفى الشيمى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن مديونية شركة الكهرباء لدى شركة المياه تقدر بنحو مليار ونصف المليار، ومن المقرر أن يتم إجراء مقاصة مالية لدى وزارة المالية حول تلك المديونيات.

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وأوضح أن نسبة تحصيل الفواتير ارتفعت مرة أخرى لتتخطى الـ200 مليون جيه، بعد التراجع الحاد فى شهر مارس الماضى بسبب كورونا وفترة الحظر، موضحا أنه من المستهدف أن تعود نسبة التحصيل لنصف مليار جنيه خلال الأيام المقبلة.

كان المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة، قد دعا المواطنين إلى عدم شرب المياه من الفلاتر المنزلية، مؤكدا أنها عبارة عن مزرعة للبكتريا، موضحا أنه من المعلوم أن أي مياه بها كميات من المعادن، وهذه المعادن عندما تترسب في الفلتر ويستمر ذلك شهر أو شهرين تتكون البكتريا على الفلتر نفسه، مؤكدا أنه من الأفضل شرب المياه من الحنفية مباشرة.

وقال رئيس شركة مياه القاهرة إنه في الأيام الأخيرة تأثرت المياه بكميات كبيرة من العكارة بسبب الأمطار والسيول التي جرفت كميات كبيرة من الرمال وهذه الرمال توجهت مع الأمطار إلى النيل بكميات كبيرة، ولذلك لجأنا إلى قطع المياه لبعض الوقت وليس كل الوقت، وهناك إشاعات عن قطع المياه بشكل كامل وغير صحيح.