شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكتسب عزم جديد- تحليل - 4-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج الارتداد التصحيحي الهابط بتقدميه لإغلاق إيجابي فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 123.75 ليحافظ بذلك على استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة وليعزز المسار الصاعد المقترح سابقا. حاليا وبوصل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, نتوقع بدء تشكيل السعر لموجات إيجابية جديدة ليتسلل بذلك فوق مستوى 125.20 ليبدأ بجني أرباح إضافية قد تمتد نحو 125.80 و 126.20 خلال الفترة القريبة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.20 و 125.80 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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