الباوند مقابل الين يمهد لارتفاع جديد-تحليل - 4-8-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج منذ تداولات يوم أمس بالتذبذب فوق مستوى 137.70 محاولا اكتساب المزيد من العزم الإيجابي ليمكنه ذلك من استئناف الهجوم الصاعد والذي يستهدف بدوره مستوى 139.70 وصولا نحو 140.85.
الثبات بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة واستقرار مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء, تشكل جميعها عوامل مؤكدة للاستمرارية الإيجابية لنبقى بانتظار الوصول نحو الأهداف الإضافية المذكورة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.70 و 140.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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