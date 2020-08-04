شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبدأ بنشاط إيجابي جديد– تحليل - 4-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين تداولاته لهذا اليوم بتشكيل موجه صاعدة جديدة ليبتعد بذلك عن الدعم الأولي المتمركز عند 870.00 وليعزز بذلك الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا, بمجرد تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي فإن ذلك سيسهل مهمة تجاوز مستوى 980.00 لتمتد التداولات بذلك نحو 1040.00 وصولا نحو 1105.00 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 870.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد