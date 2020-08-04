شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتمسك بالمحاولات الصاعدة– تحليل -4-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بالتصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق الدعم المحوري والممتد حاليا نحو 2.7770 ليستقر بذلك قرب مستوى 2.9000 تقريبا. نذكر بأهمية تجاوز السعر قريبا للحاجز المتمركز عند 3.000 ليفعّل ذلك الاستمرارية الإيجابية وليمكنه من تسجيل الأهداف الإضافية المتمثلة بمستوى 3.1200 و 3.3000 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8000 و 3.0000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد