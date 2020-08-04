شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في خمسة أشهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ 12 من آذار/مارس الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.14% إلى مستويات 106.10 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.95 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.19.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً، الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.3% في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات عند 0.4%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام تسارع النمو إلى 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 0.2%.

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وفي نفس السياق، فقد أظهرت القراءة الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام والطاقة تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو، متوافقة على التوقعات عند 0.5%، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تسارع النمو إلى 9.8% مقابل 6.0% في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تسارع النمو إلى 7.1%.

ويذكر أن ارتداد زوج الدولار ين في نهاية الأسبوع الماضي من الأدنى له في أربعة أشهر ونصف وذلك بعدما وصف وزير المالية الياباني تارو أسو الجمعة الماضية الارتفاع الأخير للين بأنه "سريع"، ما عكس قلق الحكومة اليابانية من كون العملة القوية يمكن أن تضيف المزيد من الألم إلى الاقتصاد الياباني والذي يعتمد بشكل موسع على الصادرات التي تعد عصب الاقتصاد والذي يعاني بالفعل من الركود.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 5.1% مقابل 8.0% في أيار/مايو، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن احصائية ثقة المستهلكين من قبل الأعمال اليومية للمستثمرين ومعهد تكنوميتريكا للسياسات والسياسة والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 45.3 مقابل 44.0 في تموز/يوليو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الاثنين أفادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بأنها ستلتقي بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ورئيس العاملين بالبيت الأبيض مارك ميدوز الثلاثاء لمواصلة النقاش حيال حزمة الإغاثة من الفيروسات، وجاء ذلك عقب انقضاء جولة محادثات الأمس، وفي سياق أخر، فقد أعرب الرئيس الأمريكي منذ قليل عن كون أن سياسة "الإغلاق الدائم" ليست "مساراً حيوياً إلى الأمام" لمكافحة جائحة كورونا.