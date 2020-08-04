شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 27 تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.1769، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1762 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1777، بينما حقق الأدنى له عند 1.1752.

Advertisements

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة ميزانية الخزانة لشهر تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد عن أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة التغير في البطالة والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع 19.5 ألف مقابل ارتفاع 5.1 ألف في حزيران/يونيو، وقبل الكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور قراءة أسعار المنتجين والتي قد تعكس نمو 0.6% مقابل انكماش 0.6% في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 5.1% مقابل 8.0% في أيار/مايو، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن احصائية ثقة المستهلكين من قبل الأعمال اليومية للمستثمرين ومعهد تكنوميتريكا للسياسات والسياسة والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 45.3 مقابل 44.0 في تموز/يوليو.