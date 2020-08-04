شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للتأمين" تستثمر 535.8 مليون جنيه فى شركاتها التابعة 2019-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استثمرت شركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام نحو 535.8 مليون جنيه، فى شركاتها التابعة خلال العام المالى 2019-2020 وذلك بحسب الموازنات التقديرية التى سبق اعتمادها لشركات مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياه، ومصر لإدارة الأصول العقارية .

وبحسب موازنات الشركات فإن الاستثمارات تركزت على شراء وسائل نقل وأجهزة حاسب آلى وأثاث وبعض التجهيزات اللازمة للشركات التابعة، حيث تبلغ جملة استثمارات شركة مصر للتأمين نحو 325.8 مليون جنيه بحسب موازنة العام المالى 2019-2020، فيما تستثمر شركة مصر لتأمينات الحياه نحو 209.4 مليون جنيه، وتستثمر شركة مصر لإدارة الأصول نحو 600 ألف جنيه فقط .

ومن المنتظر أن تبلغ إيرادات الشركات خلال العام المالى الماضى نحو 20.3 مليار جنيه، وفق الموازنات التقديرية،فيما ستبلغ أرباح الشركات الثلاثة نحو 4.3 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه العام المالى 2018-2019 .

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يشار أنه تم اعتماد موازنة العام المالى 2020-2021 للشركة القابضة والموافقة على سداد مبلغ 250 مليون جنيه لوزارة المالية تحت حساب حصة الدولة فى أرباح شركة مصر القابضة للتأمين عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2020

وتضمن تقرير مجلس الإدارة الذى عرضه باسل الحينى رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، توجه المجموعة نحو استكمال استراتيجية النمو والتطوير والتى بدأت تؤتى ثمارها كما ظهر من نتائج أعمال العام المالى 2018- 2019 التى أظهرت طفرات فى كل نواحى النشاط وتحقيق أرباح غير مسبوقة وملاءة مالية تبوأت بها المجموعة مكانتها كأقوى وأكبر مجموعة مالية غير مصرفية فى مصر، مشيرا إلى مواصلة التطوير المؤسسى والتحول الرقمى والتكنولوجى والنهوض بقدرات وإمكانات العنصر البشرى الذى يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية.