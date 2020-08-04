شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي – تحليل - 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية مساء يوم أمس ليختبر مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، حيث يحافظ على ثباته دونها حتى الآن، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية الآن.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 38.50 ثم 36.10 كمحطات رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن اختراق 40.80 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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