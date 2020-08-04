شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي في مسار جانبي – تحليل - 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية يوم أمس لكنه يعود للانخفاض والاستقرار دون المتوسط المتحرك 50، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، بانتظار كسر مستوى 1.3362 لتأكيد فتح الطريق أمام زيارة مستوى 1.3270 كمحطة تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.3450 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3300 والمقاومة 1.3450

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط