الاقتصاد

الدولار مقابل الين يختبر المقاومة مجدداً – تحليل - 04-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الين اختباراً جديداً لمستوى 106.44 وحافظ على ثباته دونه، حيث بدأ بالارتداد هبوطاً في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 105.20 كهدف أول.

 

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى مرجحاً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 106.44 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.20 والمقاومة 106.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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