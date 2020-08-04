شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يختبر أرضية الدعم – تحليل - 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليختبر أرضية الدعم المحورية 1.3000، ونلاحظ أن السعر ارتد صعوداً من هناك ليتجه نحو استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار اختبار مستوى 1.3200 كمحطة أولى.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.3000.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3180
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يختبر أرضية الدعم – تحليل - 04-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.