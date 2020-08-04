شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يختبر أرضية الدعم – تحليل - 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليختبر أرضية الدعم المحورية 1.3000، ونلاحظ أن السعر ارتد صعوداً من هناك ليتجه نحو استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار اختبار مستوى 1.3200 كمحطة أولى.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.3000.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد